»A ni fejst ženska, tale naša Melanija? Ona je naša, Sevničanka, in zelo smo ponosni nanjo,« je brez pomislekov dejal starejši Sevničan ob našem obisku Sevnice. V Ameriki potekajo še zadnje priprave na inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bo naslednji ponedeljek prisegel kot 47. predsednik Združenih držav Amerike, njegova žena Melania, ki prihaja iz Sevnice in je ameriška državljanka postala pred dvema desetletjema, pa bo tako znova postala prva dama. V Sevnici bodo ob tej priložnosti prihodnji ponedeljek pripravili poseben dan, v okviru katerega bo več aktivnosti, ki so na ...