Melania Trump izza zavese

Medtem ko se njen soprog, novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump (78 let), ukvarja s tem, kako ZDA priključiti še Kanado ter kako pod nadzor dobiti Grenlandijo in Panamski prekop (vse kakopak v imenu gospodarske varnosti), prva dama Melania Trump (54 let) pričakuje svoj prvi dokumentarni film. Slednjega bo režiral Brett Ratner, njegovi filmi so v kinoblagajne skupaj prinesli več kot dve milijardi ameriških dolarjev, podpisal pa se je pod uspešnice, kot so Možje X, Hercules in Rush Hour. Ratnerja so na vrhuncu gibanja #MeToo leta 2017 sicer številne ženske obtožile spolnega nadlegovanja, med njimi sta bili tudi dve znani igralki – Olivia Munn in Natasha Henstridge. Posledično je vplivni filmski studio Warner Bros. z Ratnerjem in njegovo producentsko hišo RatPac prekinil vse poslovne stike, tudi pol milijarde vredno koproducentsko pogodbo.

Časi v ZDA so za Ratnerja zdaj ugodnejši, njegov najnovejši hollywoodski projekt pa naj bi ga katapultiral nazaj na sceno. Nedvomno je z njim že pred izidom dvignil veliko prahu. Nič čudnega, saj bo osrednja zvezda filma Melania Trump, ki naj bi Ratnerjevi ekipi zaupala redek vpogled v zakulisje svojega življenja. A seveda ne kar tako – Melania bo namreč pri filmu sodelovala tudi kot izvršna producentka. Že zaradi tega lahko ugibamo, da bo dokumentarec do gospe Trump zagotovo prijaznejši, kot so bili zadnji filmi o njenem možu, denimo lanski Vajenec (The Apprentice), ki je seciral njegove začetke in pravzaprav razkril, kako je v resnici postal – hja – Donald Trump, kot ga poznamo danes.

Mnogi državljani Slovenije nestrpno pričakujejo novico, ali bosta morda zakonca v tem mandatu obiskala domovino prve dame.

Melania Trump se je nazadnje pojavljala v javnosti lani v času ameriških predsedniških volitev, ko je promovirala svojo knjigo spominov z naslovom Melania, ki je izšla oktobra. Precejšnji del javnosti zanima sin zakoncev Barron Trump (slednji naj bi tekoče govoril tudi slovensko), ki se je do zdaj dokaj uspešno izogibal soju medijskih luči. Mnogi se sprašujejo, ali bo v prihajajočem dokumentarcu prva dama ZDA pobližje razkrila tudi svoj odnos s sinom – in ali bo morda tudi sam kaj povedal o svoji mami (in očetu). Mnogi državljani Slovenije nestrpno pričakujejo novico, ali bosta morda zakonca Trump v tem mandatu obiskala domovino prve dame. To bi bila zagotovo dobra promocija naše države – ob misli na to pa si roke manejo predvsem turistični delavci in politiki. A zaenkrat bomo lahko srečni, če bo Melania našo majhno alpsko deželo v dokumentarcu sploh omenila, saj je znano, da je v ZDA prepeljala tudi svojo družino – njena mama in oče Amalija in Viktor Knavs sta se v ZDA preselila iz Sevnice in leta 2018 postala ameriška državljana. Amalija je umrla lani, stara 78 let.

Melania pa prav letos praznuje 20 let, odkar je postala ameriška državljanka, z Donaldom se je namreč poročila leta 2005. Prvi spomenik temu bo očitno postavila z dokumentarnim filmom, saj so ga začeli snemati že decembra, v kinematografih in na platformi Amazon Prime Video pa bo na voljo še letos. V zgodovini je (zaenkrat) edina Slovenka, ki ji je uspel preboj v Belo hišo – in to dvakrat. Če to ni uspeh ...