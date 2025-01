Razgaljena Melania Trump: dokumentarec o njej bo snemal sporni režiser

Na Amazonov Prime Video prihaja dokumentarni film o nekdanji in novi prvi dami Združenih držav Amerike Melanii Trump.

Ta bo na ogled še letos, poroča CNN, kjer navajajo, da bo ponudil redek vpogled v življenje ene izmed najbolj vplivnih oseb v življenju novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Tiskovni predstavnik Amazona je za več medijev povedal:

»Prime Video bo več podrobnosti o projektu razkril z napredovanjem snemanja in tik preden bo izdelek pripravljen za predvajanje.

Bo pa ponudil edinstven vpogled v življenje žene Donalda Trumpa.«

Melania, ki je nedvomno ena najbolj zanimivih in hkrati skrivnostnih oseb na svetu, je oktobra lani izdala avtobiografijo. Ta je še vedno najbolje prodajana knjiga na Amazonu in od izdaje na seznamu najbolje prodajanih knjig New York Timesa.

Sedaj bo imela priložnost zgodbo deliti še na priljubljeni platformi za pretočne vsebine.

Prekinjena tradicija

CNN poroča, da je le malo verjetno, da se bo Melania po Donaldovi inavguraciji za stalno preselila v Belo hišo.

Pričakuje se, da bo v naslednjih štirih letih večino svojega časa preživela med New Yorkom in Palm Beachem na Floridi, bo pa prisotna na pomembnih državniških dogodkih.

Tako se bo postavila po robu dolgoletni tradiciji, pogovori glede podrobnostih o tem, kako in kje bo preživljala svoj čas, še potekajo, so zaupali viri.

»Nisem zaskrbljena, ker je tokrat drugače. Imam veliko več izkušenj in več znanja. Bila sem že v Beli hiši. Ko vstopiš, točno veš, kaj pričakovati,« je Melania Trump povedala med promocijo svoje knjige v intervjuju za Fox News lani.

Sporni režiser

Huffington post navaja, da bo dokumentarec o Melanii režiral filmski režiser in producent Brett Ratner.

To bo njegov prvi film po Herculesu iz leta 2014.

Ob vrhuncu gibanja Me Too leta 2017 so ga namreč spolnega nadlegovanja ali neprimernega vedenja obtožile številne igralke, med njimi Olivia Munn in Natasha Henstridge.

Posledično je Warner Bros prekinil sodelovanje z njim in njegovo produkcijsko hišo RatPac Entertainment.