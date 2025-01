Melania za pogreb izbrala plašč z zanimivim detajlom

Melania Trump se je skupaj z možem Donaldom Trumpom udeležila državne pogrebne slovesnosti za nekdanjega predsednika Jimmyja Carterja. Novoizvoljenega ameriškega predsednika in njegovo ženo so posedli v drugo vrsto, in kot je že običaj, so bile vse oči, vsaj nežnejšega spola, uperjene v njena oblačila.

Če je Trump za pogreb izbral precej nevpadljivo črno obleko, pa si nekdanja manekenka ni mogla kaj, da ne bi vsaj malo popestrila tradicionalne žalne črnine. Izbrala je črn plašč prestižne znamke Valentino, ki je bila del kolekcije jesen 2019, pri modni hiši pa so ga ustvarili v sodelovanju z Undercover.

Plašč je izstopal zaradi dramatičnega črno-belega ovratnika, na katerem je upodobljen par, ki se poljublja med vrtnicami in metulji. In prav ta detajl je pritegnil veliko pozornosti ter sprožil različne odzive, zaradi slike se je eden od uporabnikov družabnih omrežij vprašal celo, kaj je želela z izbiro plašča sporočiti.

Nekateri so plašč primerjali z nečim, kar bi oblekle nune, drugim se je zdela podobna oblekam, ki so jih nekoč nosili romarji, ki so poseljevali Ameriko. Eden od spletnih uporabnikov je denimo zapisal: »Kaj za vraga je Melania oblekla? Ali je imela trgovina za nune razprodajo?«

A z njim se mnogi niso strinjali. »Plašč je čudovit. Kot vse njene oprave,« je zapisala ena od uporabnic, druga pa je dodala, da je Melania »ena najbolj elegantnih oseb, ki jih je kdaj videla«. Plašč je Melania dopolnila s črnimi salonarji s podpisom Manolo Blahnik.