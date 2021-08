Matic Supovec stopil pred oltar (FOTO)

Svatovščini so prišli zapet tudi člani kvarteta Pušeljc. FOTO: OSEBNI ARHIV

Koruze, kot v šali radi rečemo zunajzakonskemu življenju, sta se očitno po nekaj skupnih letih preobjedla tudi znani glasbenikin njegova, saj sta minulo soboto drug drugemu dahnila usodni da. Poroka je bila, glede na epidemiološke okoliščine, ki smo jim priča, ravno prava, svatje pa so uživali na prostem, na piknik placu Marof pri Jurkloštru, kjer so dobrote zanje pripravljali kar sproti.Najprej pa so sredi neokrnjene narave in v bližini velikega lesenega kozolca, ki daje pridih domačnosti, svatje prisluhnili govoru, uradne pooblaščenke za sklepanje zakonskih zvez, ki je s čudovitim nagovorom v civilnem obredu združila dve srci, ki že dolgo bijeta drugo za drugo. Srci Matica in Jolande, ki sta si zdaj nadela tudi poročna prstana. Še pred tem sta si večno zvestobo obljubila tudi pred Bogom, natančneje pred župnikomv domači cerkvi sv. Lovrenca v Močlah pri Šmarju, ki je le nekaj sto metrov oddaljena od doma družine Supovec. Matičeva priča je bil njegov najboljši prijatelj, Jolandina pa njena sestra, v vlogi družic pa sta uživali tudi hčerki mladoporočencevinSeveda na poroki ni manjkala glasba, saj je tudi Matic znani glasbenik, ki se je s številnimi odličnimi preobrazbami v številne glasbene zvezde prebil tudi v finale šova Znan obraz ima svoj glas pred dvema letoma. Z instrumenti, kakopak, so na poroko prišli vsi člani Matičevega ansambla Unikat, v cerkvi so zapeli tudi člani zasedbe Lucky & The pipes z, tudi kvartet Pušeljc ni manjkal, za zabavo so sicer skrbeli Veseli svatje pa tudi Zebra band. Še posebno so nevesto Jolando unikatovci, vključno z Maticem, presenetili v cerkvi, saj so ji namesto koračnice zapeli in zaigrali njihovo poročno skladbo Pred tabo zdaj stojim, ki jo tudi sicer kot solist poje Matic sam, zanjo pa je ustvaril tudi melodijo, medtem ko je besedilo nastalo izpod peresa njegove sopevke Andreje Črešnar Pungaršek. Tokrat je torej pesem, ki jo je skladal kar nekaj časa, Matic zapel kar svoji Jolandi, kar je bil zelo ganljiv trenutek, ob katerem nihče ni ostal ravnodušen. »Če strnem misli, poroka je bila pravljična, fešta pa nepozabna,« nam je zaupal Matic, ki je tudi sam spoznal, da je, kljub temu da si z nekom že dolgo v zvezi, poroka tista pika na i, ki ima neko čarobno moč in je krona uspešne zveze. Seveda mladoporočencema želimo lepo popotovanje skozi življenje tudi v uredništvu Slovenskih novic.