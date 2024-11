Marta Kos takole presenetila srbskega novinarja (VIDEO)

Evropska komisarka za širitev EU in obnovo Ukrajine Marta Kos je v prvih odzivih po potrditvi nove Evropske komisije v Evropskem parlamentu odgovarjala na številna vprašanja tudi tujih novinarjev.

Zano je, da nekdanja slovenska diplomatka in političarka Kos govori več jezikov. Poleg slovenščine tekoče obvlada angleščino in nemščino, kar je večkrat dokazala v svoji diplomatski karieri, vključno z delovanjem kot veleposlanica v Nemčiji in Švici.

Na zaslišanju pred Evropskim parlamentom je govorila tudi v ukrajinščini.

Na včerajšnji potrditvi, ko je stopila pred novinarje, pa je pokazala, da je vešča tudi nekdanjega srbohrvaškega jezika, ki ga je poimenovala jugoesperanto.

Srbski novinar jo je potem, ko je vsakemu novinarju posebej odgovarjala v njegovem jeziku, vprašal, ali lahko komunicirata v srbščini, Kos pa mu je odgovorila: »Može, jugoesperanto«. »Savršeno,« je dejal novinar, kar pomeni »popolno« in se nasmehnil.

Z odgovorom je nasmejala novinarja, posnetek pa si lahko ogledate spodaj. (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Medtem ko se Kosova pripravlja, da bo v okviru svojih zadolžitev v soboto odpotovala v Kijev, mandat pa bo sicer uradno nastopila v nedeljo, so se nekateri obregnili ob to, da ni govorila v slovenskem jeziku, ki je eden uradnih jezikov evropske unije.

Slovenski predstavniki v evropski uniji sicer niso dolžni govoriti slovenščine. Evropska unija ima 24 uradnih jezikov, vendar je na evropski ravni prevladujeta angleščina in francoščina, še posebej v strokovnih in diplomatskih krogih. Kljub temu ima Slovenija kot članica EU pravico do uporabe slovenščine v uradnem komuniciranju in na srečanjih, vendar to ne pomeni, da je slovenščina edini jezik, ki se uporablja v teh telesih.