Mačkon je dobil ime po risanem liku

Pred dvema letoma je postal deseti mister Slovenije. FOTO: INSTAGRAM

Slovenski misterima hišnega ljubljenčka, ki se imenuje po risanem junaku. Njegov črno-beli maček Tom je ime dobil po liku iz zimzelenih risank o Tomu in Jerryju. Matjažev sicer šteje veliko, veliko let manj kot risani Tom, saj jih ima ta menda že osemdeset, mistrov pa komaj štiri. A nesmrtni junak je spodbudil tudi Matjaževega mlajšega brata, da je posvojenca ob prihodu v družino poimenoval Tom, in tudi domači so se takoj strinjali z imenom. Boncljev Tom pa ni poseben le po imenu. Od hiše je, denimo, zaradi njega odšla njegova mama. Preden so jo sterilizirali, je imela mladiče, ki pa so jih vse, razen Toma, oddali.Dokler je bil kosmatinec še mladič, sta se z mamo lepo razumela, ko pa je odrasel, je bilo pravljičnih časov naenkrat konec. Mati in sin se nista več prenesla in kadar koli sta se srečala, je mačka svojega potomca premikastila. Tom pa se ni dal in ni hotel od doma, pa najsi jih je okoli ušes dobil še tako pogosto. Spor so na koncu rešili tako, da je namesto sina od hiše šla mama, ki zdaj domuje malce pri sosedih, malce pa na starem naslovu. Čeprav mačke pregovorno niso nagnjene k učenju, so Toma naučili tudi nekaterih trikov.»Ko denimo dobi priboljšek, sede, ne skače in ne praska, kot je to počel, ko je bil majhen, ampak lepo pridno in potrpežljivo počaka,« pove Matjaž. Sicer pa mačke niso edine hišne živali, ki so mu ljube. Mister si želi, da bi se mu v prihodnosti pridružil še pes, spozna pa se tudi na želve in avstralske paličnjake, ki jih je v svoj dom vzel Matjažev oče.