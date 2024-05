Skrito v raju: poglejte si prizore, ki jih na TV ni bilo moč videti (FOTO)

Prve sezone slovenske uspešnice je konec. Serija Skrito v raju je prinesla kar 75 epizod in prevzela slovensko publiko - 13. maja pa so jo lahko začeli spremljati tudi hrvaški gledalci na televizijski postaji RTL. Pri snemanju so sicer sodelovali tudi hrvaški igralci z ekipo, saj je snemanje potekalo v hrvaški Istri. V hrvaščini je uspešnica naslovljena Skriveno v raju, Luka Basi pa je za južne sosede posnel tudi nosilno pesem. Serijo si je povprečju pogledalo 39 % gledalcev*, na VOYO pa je zabeležila več kot 9 milijonov ogledov.

Kaj se je dogajalo v seriji?

Skrito v raju je serija razpeta med idiličnim istrskim kampom Paradiso, kamor se junaki zatekajo pred vsakodnevnimi obveznostmi, in prestolnico, kjer potekajo umazane zgodbe medicinske mafije. Kirurg Edvard Steiner (Aleš Valič) in njegov vnuk Mark (Matej Zemljič) pričakujeta nepozabno poletje. Slednji se že takoj na začetku zaljubi v simpatično Laro Dolenc, ki jo igra Gaja Filač.

20. maja je na male zaslone prišel zadnji del, ki je ponudil odgovore na mnoga vprašanja. Posebno žalostno je bilo med Laro in Markom, saj se je on odločil, da končno razkrije resnico.

Najprej je odšel na policijo, nato pa se odpravil v kamp Paradiso. Tam se je soočil z Laro in ji razkril, da je pred petimi leti prav on zakrivil nesrečo, v kateri je izgubila očeta. Lara je, seveda, šokirana. Sprva mu ne verjame, nato pa se razjezi in mu zabrusi, da ga nikoli več ne želi videti.

Zgodbe še ni konec

Na POP TV prihaja tudi druga sezona, ki bo menda tok dogajanja še bolj razburkala in ponudila nove dramatične preobrate. So pa objavili tudi nekaj prizorov iz zakulisja snemanja. Poglejte si jih.