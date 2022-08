Lado svojo Anelo prepričal, da je to storila prvič (FOTO)

Življenje Anele Šabanagić je polno obveznosti. Z Ladom Bizovičarjem ima dve hčeri, za kateri oba predano skrbita. Anela dobro ve, da mora za svoje dobro počutje in spočitost poskrbeti tudi sama. Tokrat jo je Lado prepričal, da se podata na gorsko kolo in Anela je ob tem zapisala: »Hvala moji boljši polovici, da me je porinila iz cone udobja!«

FOTO: Instagram

Očitno se je zelo zabavala ob nabiranju višinskih kilometrov in premagovanju peščenih poti. Utrujena in zadovoljna se je nato v kopalnem plašču nastavila pred fotografski objektiv, privoščila pa si je tudi čudovit razgled na gore in naravo.