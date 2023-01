Ksenija zapustila šov! Razkrila nam je, kakšen je sanjski moški, ko kamere ugasnejo

Te dni je oddajo Sanjski moški Hrvaške zapustila Korošica Ksenija Kranjec, ki je poskrbela za kar nekaj popestritve v šovu. Sanjski Toni ji je na usodni večer dejal, da je na skupinskih zmenkih zaradi nje ozračje napeto ter da ne vidi smisla, da ostane v oddaji. Ksenija mu je odvrnila, da ji je s to potezo polepšal večer, iz šova pa je odkorakala s pokončno glavo.

Z resničnostno zvezdnico smo na hitro poklepetali o izkušnji pri južnih sosedih. Med drugim nam je zaupala, da je resničnostni šovi ne zanimajo več, kljub temu, da prejema številne ponudbe.

Te je Tonijeva odločitev, da si morala šov zapustiti še pred ceremonijo vrtnic, presenetila?

Ni me presenetila, ker je tudi on na koncu izvedel, da sem notri kot okras – česar se je v začetku sam najbolj bal in bil skeptičen kljub navdušenju zame. Ne vem, kaj se je pokazalo na televiziji, ker ne spremljam, sva pa se objela, poljubila in drug drugemu zaželela vso srečo. Prav tako sem se mu zahvalila za to potezo, ker se mi je čas iztekel že nekaj dni nazaj, na lastno pest pa šova ne smeš zapustiti.

Kako se Toni obnaša, ko kamere ugasnejo?

Toni je za kamerami bolj domač, pristen in sramežljiv. Produkcija ga je dobro vodila ves čas, da je svojo vlogo odlično odigral. Po moško.

V kakšnih odnosih sta po koncu snemanja šova?

V super odnosih sva, tudi z nekaterimi puncami se družimo. Na TV prihaja še soočenje vseh nas in tu se bo videlo, da smo najbolj povezani jaz, Toni in Stankica in še nekaj deklet. Načeloma je pa vseeno, kako bi se z njim razumela po šovu, ker noben od naju ni gojil simpatij. Konec koncev sva drug od drugega zelo daleč. Da si sledimo na instagramu, pa je pač normalno današnji čas.

Se nameravaš v prihodnosti udeležiti še kakšnega resničnostnega šova –​ domačega ali tujega?

Ne. Dovolj imam šov programov. Sem že bila vabljena, ampak sem zavrnila.