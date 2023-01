Ste videli, kaj je sredi noči počela znana Slovenka? (FOTO)

Resničnostna zvezdnica Ksenija Kranjec, ki je bila sinoči diskvalificirana iz šova Sanjski moški Hrvaške, se je sledilcem oglasila sredi noči, in sicer v nekoliko nenavadni poziciji. Naredila je namreč stojo ob steni in to posnela, pri tem pa jo je zmotil njen štirinožni prijatelj.

Toni jo je poslal domov

Ksenija, ki je sledilcem že večkrat povedala in dokazala, da je bolj nočna ptica, je zagotovo razburkala dogajanje v tretji sezoni šova Sanjski moški Hrvaške. Ta teden pa se je morala posloviti še pred ceremonijo vrtnic, saj sanjski Toni ni več videl smisla v tem, da ostane v šovu.