Kaj se dogaja na RTV Slovenija? Stvari naj bi v roke vzela policija

Nekdanji v. d. direktorja TV Slovenija Valentin Areh, ki je bil poslan na čakanje in ki mu je bila ponujena nova pogodba o zaposlitvi z nižjim plačnim razredom, razkriva, da se je v hiši RTV Slovenija zgodila kraja.

»Neznanci so mi iz pisarniške, delovne mize na RTV, v času moje odsotnosti, ukradli arhivsko dokumentacijo in prenosne pomnilniške naprave,« piše Areh. Dodaja, da se je to zgodilo po tem, ko so mu brez opozorila in čez noč odvzeli delo, sledila pa je še prepoved dostopa do službenih prostorov in dostopa do osebnih stvari: »Kriminalisti so obiskali RTV in sprožili postopek preiskave.«

Za kakšno dokumentacijo je šlo in kaj je hranil na pomnilniških napravah? »Ukradeno arhivsko gradivo zajema tudi moje zasebne korespondence in zapisnike sestankov iz časa zadnjih 14 let, ko sem opravljal funkcije urednika dnevno informativnega programa TV Slovenija, urednika Odmevov in v. d. direktorja TV Slovenija.« Po njegovem mnenju so »gradivo odtujili tisti, ki se želijo znebiti dokazov o cenzuri, korupciji, političnih kupčijah in o nezakonitem ravnanju. Moram jih razočarati. Obstajajo kopije.«

Nekdanji direktor TV Slovenija Valentin Areh. FOTO: Adrian Pregelj

Areha smo prosili za pojasnilo, ali je korupcijo in nezakonita ravnanja, za katere ima dokaze, prijavil organom pregona in če tega ni storil, zakaj ne? Če razpolaga z dokazi o korupciji in nezakonitem ravnanju, smo mu predlagali, naj jih posreduje nam, da jih raziščemo in podamo prijave ustreznim organom. Prosili smo ga še za policijski zapisnik, pa tudi za odgovor na vprašanje, kaj mu je na prijavo kraje odvrnilo vodstvo RTV Slovenija.

Za odziv na krajo smo prosili tudi RTV Slovenija, prek službe za odnose z mediji. Ko prejmemo odgovore, jih bomo objavili.

