Izpoved umaknjene voditeljice Valentine Plaskan: njena resnica o dogajanju na RTV Slovenija

Program RTV Slovenija od zamenjave vodstva in odstopa odgovorne urednice informativnega programa prvega programa Televizije Slovenija Jadranke Rebernika doživlja korenite spremembe. Najbolj na svoji koži to občutijo nekateri tvorci programa, uredniki in voditelji.

Čeprav v javnem zavodu na Kolodvorski niso odpuščali, so morali nekateri svoja dozdajšnja delovna mesta zapustiti, med njimi tudi Valentina Plaskan, ki ni več voditeljica osrednje informativne oddaje Dnevnik.

Težave na Kolodvorski

Le nekaj dni po relativno obsežnih kadrovskih spremembah, je v RTV hiši doživela še hudo stisko. Poročali smo, da se je Valentina Plaskan v Ljubljani zgrudila. Po družabnih omrežjih so celo zaokrožile fotografije onemogle nekdanje voditeljice, ki čaka na pomoč reševalcev.

Na družabnih omrežjih se je ob fotografijah vnel še spopad: tisti, ki so (bolj) naklonjeni desni vladi, so zaradi kadrovskega cunamija na RTV Slovenija udrihali po odgovornih, pozivali so k neplačevanju RTV-prispevka, tistih še bolj skrajnih predlogov pa sploh ne bomo omenjali, čeprav jih ne manjka.

Mislila je, da doživlja infarkt

Dva dni po dogodku, ki je pretresel javnost, smo izmenjali nekaj besed z umaknjeno voditeljico Valentino Plaskan. Ker se je v javnosti pojavljalo več različnih informacij (iz druge roke), kaj se je pravzaprav zgodilo, smo se v zasledovanju resnice obrnili na Plaskanovo, ki smo jo zmotili med bolniškim staležem, ki ga v svoji karieri še nikoli ni imela.

Kaj se je pravzaprav zgodilo v torek?

»Četudi je naš um prepričan, da zmoremo vse, nam telo včasih zelo glasno pokaže, da je treba postaviti meje. Verjamem, da so takšna opozorila, kakorkoli že nas pretresejo, dragocena, da jih postavimo drugim in sebi. Podrobnejše preiskave še potekajo, prve ocene pa nakazujejo, da je šlo za napad tesnobe, do katerega je prišlo zaradi stresa in pritiskov, ki sem jih bila deležna v službi, pa tudi zaradi izgorelosti,« odgovarja Plaskanova.

Valentina Plaskan. FOTO: Črt Piksi

Nadaljuje: »Samo dogajanje je bilo res travmatično, na neki točki sem mislila, da doživljam infarkt, tiščalo me je pri srcu, moje telo se je treslo, nisem mogla normalno dihati niti hoditi ali sedeti. Zahvaliti se moram tudi sodelavkam in sodelavcem, ki so do prihoda reševalne ekipe nesebično priskočili na pomoč prav tako za želje aktiva novinarjev po čimprejšnjem okrevanju.«

Razkriva, da je skozi vse poletje, ko je bil velik del kolektiva informativnega programa na dopustu, delala po cele dneve, tako uredniško kot tudi voditeljsko in novinarsko, je bila že konec poletja na robu izčrpanosti: »V začetku septembra me je močno pretresla še nenadna smrt prijatelja, cenjenega mentorja in sodelavca Saša Hribarja, s katerim sem vrsto let sodelovala v oddaji Radio GaGa. Teden zatem pa so se z danes na jutri, brez konkretnejših analiz, ki bi mi bile predstavljene, pričele kadrovske zamenjave z delovnih mest voditeljice in urednice, ki sem jih opravljala do zdaj.«

Na sestanku kričanje

Pripoveduje, da so čez noč prihajale zahteve po tem, da spreminja svoje načrte, ki so bili zaradi vnaprej znanega urnika postavljeni do konca novembra:

»Česa takšnega nisem doživela niti v veliko bolj nepredvidljivem zasebnem sektorju. S strani nekaterih sodelavcev sem bila deležna tudi pavšalnih oznak o svojem delu, ki niso bile podkrepljene z dejstvi ali kakšno resnejšo analizo, ena od sodelavk je v ponedeljek name kričala na sestanku pred celotno redakcijo, kar tako. To so nedopustni pritiski, ki so bili seveda prisotni že prej, s strani manjšega dela kolektiva informativnega programa. Nekateri med njimi so neresnice in nepreverjene informacije objavljali tudi na portalu Tukaj.smo. V člankih so me izključno žalili in napadali.«

Valentina Plaskan FOTO: Planet TV

»Čeprav je odraslemu človeku jasno, da takšno vedenje več pove o posameznikih, ki ga prakticirajo kot o naslovniku, pa so tovrstni pritiski v zadnjih dneh znova šli čez mejo. Moje telo mi je zgolj jasno pokazalo, da moraš na neki točki, tudi v službi, jasno reči dovolj je.«

Izkoriščene fotografije nemočne Valentine

Na družabnih omrežjih so zaokrožile fotografije voditeljice, kako v vsej svoji bolečini in nemoči sedi ter čaka na pomoč. Kaj si misli o tem?

Valentina pravi, da jo je pretresla javna objava njenih fotografij v tako nemočnem stanju: »Žal mi je, da je dogodek in tudi fotografije del javnosti zlorabil za obračunavanje in politiziranje dogajanja, namesto da bi se ukvarjali z dejstvi. Težko tudi razumem, da posamezni "novinarji" celo v profesionalnem okolju prav v vsakem dogodku iščejo podlago za poustvarjanje razdora in domnevnih ideoloških delitev, ki bi morale ostati v prejšnjem stoletju ali vsaj pred vrati samostojne države. Milo rečeno razčlovečujoče je, da ti kar tako "za zraven" brez slabe vesti prilepijo še "domnevno" politično konotacijo, predvsem pa s takšnimi nepreverjenimi trditvami zavajajo javnost.«

Kaj pa refleksija

Zgrožena je tudi, »da nekateri mediji, ki se imajo za kredibilne in naj bi jih zanimala resnica, dogodek izrabljajo zgolj za obračunavanje s prejšnjim vodstvom, medtem ko je motrenje in refleksija trenutnih razmer, praktično odsotna«.

Zakaj, tako Plaskanova, se pod nekim vodstvom poroča o reorganizaciji kadrov pod drugim, pa se brezsramno govori o kadrovskih čistkah, četudi nekdo ob vodenju dobi le kakšen termin manj?

»Mislim, da vsakdo, ki si drzne razmišljati z lastno glavo, ob tako očitnih dvojnih merilih pri poročanju podvomi o kredibilnosti takšnega medija. To so žalostne podobe naše medijske krajine, ki afirmirajo eno izmed vodil propagandnega aparata iz enega najtemnejših obdobij človeške zgodovine: "Če poveš dovolj veliko laž in jo neprestano ponavljaš, ji bodo ljudje sčasoma verjeli”,« je zaključila.