Valentin Areh: Vodstvo me je obvestilo, da zame nimajo več dela

Med zaposlenimi, ki jih je novo vodstvo RTV Slovenija poslalo na čakanje, je tudi nekdanji v. d. direktorja TV Slovenija Valentin Areh. Po tem ko so na zapise vodstva reagirali člani kolektiva oddaje Panorama, se je s svojim pismom javno oglasil še Areh in zapisal, da je bil obveščen, da na televiziji zanj ni več dela in da so mu ponudili novo pogodbo o zaposlitvi, ki ga uvršča za kar 17 plačnih razredov nižje.

»Vodstvo RTV mi je kar prek elektronske pošte poslalo odločbo, da zame na javni televiziji nima več dela. Uvrstili so me na čakanje. Hkrati so mi preprečili vstop v službo in dostop do mojih osebnih stvari. Očitno vodstvo širi kadrovsko čistko tudi na tiste, ki nismo delali za oddajo Panorama. Kljub temu da imam doktorat znanosti in več kot 33 let novinarskih in uredniških izkušenj, z delom za POP TV, TV Slovenija, Associated Press Televison News, ZDF, CNN in za druge velike tuje medijske hiše, direktorica Ksenija Horvat trdi, da zame nimajo več dela,« je v sporočilu za javnost zapisal Valentin Areh, nekdanji v. d. direktorja TV Slovenija. Ob tem naj bi od njega zahtevali, naj privoli v za 17 razredov nižjo plačo in začne delati kot novinar začetnik, hkrati pa se mora odreči vsakršni tožbi zoper RTV.

Areh je še zapisal, da vodstvo RTV na posamezna uredništva, novinarje in druge ustvarjalce programov stopnjuje pritiske, izvaja šikaniranje in posega v novinarsko delo. »Zaposleni na Panorami so deležni psihičnega nasilja, groženj in žalitev. Za grožnje z odpovedjo delovnega razmerja izbranim novinarjem ni nobene pravne podlage. Gre za očitno in grobo kršitev delovnopravnih institutov in zakonodaje proti tistim kolegom, ki vztrajajo pri spoštovanju programskih in profesionalnih standardov. Kljub temu delovne inšpekcije molčijo.«