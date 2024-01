Katarina Kresal s partnerjem v novo leto vstopila na drugem koncu sveta

Med bolj znanimi pari z veliko starostno razliko, 15 let, sta tudi nekdanja ministrica Katarina Kresal in odvetnik Miro Senica. Skrivnost njune dolgoletne zveze je, kot pravita, v prilagajanju. Drug drugemu namreč dovolita, da uživata vsak po svoje, pomembne trenutke in prelomnice pa vedno praznujeta skupaj.

Tudi v London na gala sprejem Britansko-slovenske gospodarske zbornice sta konec novembra lanskega leta poletela z roko v roki in Miro je bil na svojo izbranko zelo ponosen.

V Londonu na gala sprejemu Britansko-slovenske gospodarske zbornice FOTO: Mediaspeed

Za revijo Lady je Kresalova povedala, da sta tokrat december preživela drugače, v domačem prazničnem vzdušju sta namreč uživala do božiča, potem pa sta se odpravila raziskovat nove kraje in kulture. Novo leto sta namreč praznovala na drugem koncu sveta.

Ljubezen gre skozi želodec

Nedvomno pa pri njiju velja rek, da gre ljubezen skozi želodec, saj on rad razvaja brbončice svoje najdražje. »Imam srečo, da je fenomenalen kuhar. Ko imava čas za te stvari, kuha on. Ne da ne bi znala, ampak meni kuha pač ne predstavlja takšnega veselja kot nekaterim in me ne sprošča,« je o tem, kdo je glavni v kuhinji, povedala pred leti in poudarila, da večerjo vedno pojesta skupaj.

Katarina Kresal in Miro Senica FOTO: Mediaspeed

