Se bo Katarina Kresal vrnila v politiko? Tako je odgovorila

Več kot deset let je minilo, odkar je pravnica Katarina Kresal odšla iz politike. Leta 2011 je po objavi mnenja protikorupcijske komisije odstopila z mesta ministrice za notranje zadeve.

Od takrat je prejela mnogo vabil, da bi e vrnila, a do zdaj je vedno ponudbe zavrnila. »Danes ne razmišljam o tem. Trenutno ne razmišljam o aktivni vrnitvi v politiko, so me pa na različne načine že vabili, a sem vedno rekla ne,« je v podkastu Moč politike, ki je bil objavljen na spletni strani Dela, dejala Kresalova. Dodala je še, da dela trenutno v mednarodnem okolju, kar ji ustreza in ji predstavlja izziv.

Kaj počne danes?

Danes je nekdanja političarka 46-odstotna lastnica odvetniške pisarne Senica in ustanoviteljica Evropskega centra za reševanje sporov. Z nekdanjim ministrskim kolegom Alešem Zalarjem namreč sovodi Evropski center za reševanje sporov. Odvetniška pisarna Senica je članica globalne družbe Andersen Global, ki v 174. državah po vsem svetu nudi pravno in davčno svetovanje. Gre za najhitreje rastoče svetovalno podjetje v svoji panogi na svetu. Znotraj te globalne družbe koordinira regijo Srednje in Vzhodne Evrope, je članica evropskega in svetovnega upravnega odbora in v njem tudi edina predstavnica iz Evrope.

V podkastu je spregovorila o času, ko je zapustila ministrski položaj. Dejala je še, da je bila edina, ki je odstopila iz načelnih razlogov. Saj je bilo to mnenje načelno in v njem sploh ni bila omenjena. »Če si šef ministrstva in nekdo podvomi o tem, kako so bili postopki vodeni, je prav, da prevzameš odgovornost.« Dodala je še, da je bila tudi edina, ki so ji odvzeli možnost, da bi to mnenje izpodbijala na sodišču. O protikorupcijski komisiji je še dejala, da to ni pravosodni organ in da izreka načelna mnenja.

O aktualnem političnem dogajanju

Komentirala je tudi aktualno politično dogajanje in dejala, da je bila vesela, ko je izvedela, da bo ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, saj ocenjuje za izjemno izobraženo in razgledano pravnico, ki ve, kje so meje. »To je nakazovalo na neki drug način vodenja. Na žalost se je končalo, kot se je končalo, kar je škoda, ker to ne bi bilo potrebno. Kar se je pa dogajalo pred tem, pa je bilo zame nepojmljivo. Način, kako so ministri dajali navodila policiji, kako so kaznovali tiste, ki niso sledili navodilom.«