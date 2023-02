Katarina Kresal: Ne čutim bremena časa

Politika jo lep čas ne zanima več, že nekaj let spet uživa v poklicu odvetnice, njena karierna pot pa je izjemno razgibana. Osemindvajsetega januarja je dopolnila okroglih petdeset let, ob svojem jubileju pa ne skriva, da na staranje gleda precej bolj filozofsko kot nekoč. Kot deklica je, medtem ko je pri mami v ambulanti prekladala zdravniške kartone, sanjala, da bo postala zdravnica, a jo je pot odnesla v odvetniške vode. Življenjepis Katarine Kresal se piše kot zgodba o uspehu in pustolovski roman hkrati. Njena karierna pot je neverjetna, po njej že vrsto let hodi z odločnim korakom in r...