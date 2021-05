Bivša ministrica Katarina Kresal se hvali z novo funkcijo (FOTO)

Katarina Kresal in Miro Senica FOTO: Aleš Černivec, Delo

Odvetnica in predsednica Evropskega centra za reševanje sporov, tudi nekdanja notranja ministrica, se je na družabnem omrežju pohvalila.Dolgoletna spremljevalka uglednega pravnikaMednarodni svet za športno arbitražo (ICAS) imenoval za arbitra Arbitražnega razsodišča za šport. (CAS)Gre za neodvisno arbitražo z izključno pristojnostjo za reševanje športnih sporov s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja in različnih mednarodnih športnih zvez.Za arbitre CAS veljajo visoki standardi nepristranosti in neodvisnosti, zato je imenovanje Katarine Kresal za arbitra CAS veliko priznanje njenemu strokovnemu delu, so ob tem poudarili v odvetniški pisarni Senica, kjer je Katarina Kresal zaposlena.