Koliko so lani zaslužili odvetniki Miro Senica, Franci Matoz in Nataša Pirc Musar

Od petka v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) lahko preverimo poslovanje večine slovenskih manjših družb, ki niso zavezane k revidiranju poslovanja.

Odvetniška pisarna Senica in partnerji, ki jo vodita Miro Senica in Katarina Kresal, je lani dobiček povečala na 451 tisoč evrov oziroma za 21,2 odstotka glede na leto prej. Prihodke so povečali za 17,2 odstotka, na skoraj štiri milijone evrov. Z javnimi naročniki je družba lani ustvarila 821 tisoč evrov poslov, poročajo spletne Finance.

Kaj pa družba Pirc Musarjeve?

Odvetniška družba Pirc Musar in partnerji je lani ustvarila 592.557 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 2,6 odstotka manj kot predlanskim. Čisti dobiček se je glede na leto prej precej zmanjšal, znašal je 26.819 evrov. Leto prej je odvetniška družba imela 91.782 evrov čistega dobička. Od proračunskih porabnikov je družba lani prejela 111.500 evrov, pišejo Finance.

Nataša Pirc Musar je sicer konec leta lani začela mandat predsednice republike.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Črt Piksi

Eni gor, drugi dol

Odvetniška družba Francija Matoza, odvetnik Janeza Janše v več pravdah, je imela lani izgubo v višini 328 tisoč evrov. Prihodki so glede na leto prej upadli za devet odstotkov. Pokritje izgube sicer ne bi smelo biti težava, saj ima družba iz prejšnjih let skoraj milijon evrov prenesenega dobička, še poroča omenjeni portal.