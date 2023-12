Znani Slovenci, ki se požvižgajo na leta: veste, kateri znani Slovenec ljubi 30 let mlajšo?

Gotovo ste že slišali rek, da ljubezen ne pozna let in da so leta le številka in nepomembna, ko se dve srci ogrejeta drug za drugega. Pred dnevi je namreč kot strela z jasnega je udarilo, da Jan Plestenjak ni več samski in da mu je srce ogrela 17-letna brhka lepotica Tadeja Majerič.

Novico o zvezi pa je na družabnem omrežju Instagram delil kar pevec sam, ki je objavil njuno skupno fotografijo in ob njo zapisal: »Čutim veter tvoje sape, boža me po vratu«.

Plestenjak pa ni edini slovenski estradnik, ki ljubi precej mlajšo. Ob hitrem pogledu na našo sceno smo ugotovili, da je parov, med katerimi je velika starostna razlika, kar nekaj. Izpostavljamo le nekaj najbolj znanih.

Že kar nekaj let sta srečno zaljubljena 50-letni Sebastian Cavazza in Ajda Smrekar, ki je od njega mlajša 12 let.

V glasbenih krogih je javno močno odmevalo razmerje Tanje Žagar in njenega menedžerja Mikija Šarca. Med njima je 15 let starostne razlike.

47-letni Matevž Šalehar je 12 let starejši od svoje srčne izbranke, 35-letne Tare Zupančič. Kot zanimivost spomnimo, da so pred leti tudi Taro povezovali z Janom Plestenjakom. V zvezi naj bi bila leta 2015.

Srečno poročena sta že vrsto letu tudi Janez Janša in Urška Bačovnik Janša. Med politikom in zdravnico je 22 let razlike.

Predsednik vlade Robert Golob je od svoje partnerke Tine Gaber starejši 19 let.

Velika starostna razlika je tudi med Bojanom Emeršičem in njegovo izbranko. Igralec je namreč srečo v ljubezni našel v 21 let mlajši stanovski kolegici Viktoriji Bencik Emeršič.

Med bolj znanimi pari, med katerima je velika starostna razlika, 15 let, sta tudi nekdanja ministrica Katarina Kresal in odvetnik Miro Senica.

Z dolgim in uspešnim zakonom se lahko pohvalita Jurij Souček in Milena Morača, med njima je kar 24 let razlike.

27 let razlike je med igralcem Borisom Cavazzo in nekdanjo šefico državnega protokola Ksenijo Benedetti.

Kar 30 let je razlike med glasbenikom Slavcem L. Kovačičem in njegovo srčno izbranko Aljo.