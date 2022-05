Jezeršek priznal, da veliko pije

Udeleženci Masterchefa so morali pripraviti jedi, ki so se odlično ujele z izbranimi vini. To si je že dolgo želel Luka Jezeršek, ki je somelje druge stopnje, ob tem pa je povedal: »Kar pomeni, da veliko pijem, ampak zato, ker se izobražujem.« Tekmovalcem je naprej med degustacijo vin predstavil nekaj osnovnih detajlov o kulturi pitja vina in pokazal, kako lahko ob pravi kombinaciji zasijeta hrana in vino in kako lahko z napačno kombinacijo oboje pokvarimo.

Tri ekipe so prejele tri različna vina in tekmovalci so morali pripraviti komplementarne jedi. Sodniki so za zmagovalno določili jed modre skupine, kar je Marka spravilo v zelo dobro voljo. »Šipon nas je pripeljal na balkon,« je dejal.