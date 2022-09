Je Pirc Musarjeva poskusila travo? Imamo odgovor (VIDEO)

Na priljubljenem Youtube kanalu Vauks Army, za katerim stoji primorski reper Jan Vaukman, so objavili pogovor s predsedniško kandidatko Natašo Pirc Musar.

Podpira legalizacijo

Med drugim sta se pogovarjala tudi o legalizaciji marihuane. Nataša Pirc Musar tako pravi, da legalizacijo podpira. To pa zato, ker je tudi stroka ugotovila, da marihuana ni tako zlo, kot se prikazuje, kar po njenem potrjuje več znanstvenih analiz.

»Skratka, tu nimam zadržkov,«, je bila jasna. Je pa opozorila tudi na to, da so v državah, kjer so marihuano legalizirali, opazili pozitivne učinke tega ukrepa.

»Ko se je prodaja marihuane legalizirala, je država denar dobila od davkov, poleg tega pa se je ponekod znižala stopnja kriminala,«.

Na vprašanje ali je mladosti poskusila marihuano, pa je Pirc Musarjeva odgovorila, da ne.

Celoten pogovor s predsedniško kandidatko si lahko pogledate spodaj: