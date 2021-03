Jasna razkrila, s katerim znanim Slovencem je bila nekoč na zmenku

V oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko tudi minuli konec tedna ni manjkalo sočnih izjav in razkritij med zvezdniškimi ekipami. Brez dlake na jeziku je bila kajpak tudi voditeljica Jasna Kuljaj, ki je povedala tudi, da je bila nekoč na zmenku z nogometašem Sebastjanom Cimirotičem.



Kuljajeva je menila, da se pod masko modre pošasti skriva nekdo, ki ima zelo nogometne noge. Preostali so se strinjali, saj ima Jasna nogometaša doma (s Sašo Lalovićem imata tudi že hčer), a je dejala, da je bil kdo tudi še pred njim. Tako je razkrila, da je bila nekoč na zmenku s Cimirotičem, okoli leta 2000. Veliko podrobnosti ni razkrila, je pa dala vedeti, da sta se družila nekega večera in da je bila pred 20 leti zanjo pomembnejša strast kot pa to, da moški zna kuhati.

