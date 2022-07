Janševa političarka v šoku po obisku Ljubljane (VIDEO)

Poletni meseci so dodobra napolnili slovensko prestolnico. O tem se je na lastne oči prepričala tudi svetnica SDS Ana Zagožen, sicer hčerka pokojnega Jožeta Zagožna, ki se je ravno na dan košarkarske tekme sprehodila skozi Ljubljano. »Še vedno sem v šoku, koliko ljudi je bilo včeraj v centru LJ. Smo šli na Dvorni trg, na Mestni trg, na Čopovo, na Breg, na Petkovška in Kreka in si komaj dobil mizo. Velik del pri vzdušju je seveda pripomogla tekma Slovenije. Skratka, končno končno je spet življenje v mestu, pozitivna energija, prijateljstvo in ljubezen. Po dveh težkih težkih letih. Naj traja!,« je sporočila in objavila nekaj fotografij in posnetek iz Ljubljane.