Iz ust Piee letele kletvice, Gregor pa se je smehljal

je t.i. sanjski moški v resničnostnem šovu že drugič povabil na zmenek v dvoje in jo popeljal v Postojnsko jamo, kjer še nikoli ni bil. Pia je rekla, da sta oba ztupa: »Mislim, da noben od naju ni najbolj inteligentna oseba.« In dodala, da še dobro, da sta imela vodiča v jami, ker če ne nikoli ne bi vedela, kaj morata.Morala se je spustiti tudi po vrvi, Pio je zagrabila panika. »Ne vem, ni takoj skužil, da jaz nisem vredu,« se je jezila in dejala: »Nikoli več ne bom šla s tabo na zmenek.« Iz njenih ust so letele kletvice. »Nisem se počutila varno, bala sem se za svoje življenje.« Potem je pomislila na svojega psa in lažje prišla na tla v jami. »Zelo sem ponosen na njo in da je premagala ta strah,« je povedal Gregor po spuščanju v jamski globeli.Jokala je še po koncu izziva, Gregor pa je dejal, da je edina stvar, ki si ne želi, da se dekle ob njem ne počuti varno. Kasneje ji je dejal, da bi želel, da bi mu povedala, da jo je tako strah. Ona pa se ni želela pokazati v slabi luči, ker kot pravi, on nima slabih stvari.Po zmenku pa je dejala, da se on bolj »pali« na njo, kakor ona nanj. Ob izhodu iz jame pa spet v jok, saj jo je presenetil s prihodom njene psičke.Podaril ji je tudi vrtnico, kar pomeni, da bo Pia ostala v šovu.