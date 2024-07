Iz bolnišnice se nam je oglasila voditeljica Katarina Braniselj, ki jo je zbil motorist

Za vikend smo poročali o nesreči, ki se je zgodila na cesti med Spodnjim Brnikom in Vodicami. Prišlo je do trčenja med kolesarko in motoristom, ta je po nesreči pobegnil. Poškodovano kolesarko je odpeljal rešilec, možje v modrem pa so čez nekaj ur sporočili, da so voznika izsledili.

Voditeljica na Planet TV Katarina Braniselj nam je potrdila, da je bila udeležena v tej prometni nesreči. Kot nam je zaupala, se počuti razmeram primerno, ampak – glede na okoliščine – dobro.

Nesreča je voditeljici, ki je sicer tudi strastna športnica, spremenila načrte in življenje za naslednjih nekaj mesecev, a kot pravi, bi moralo biti po enem letu že vse po starem. »Osredotočila se bom na lepo, več brala, nekaj zastarelih študijskih obveznosti morda pride na vrsto, upam. Čez par mesecev pa upam, da se vrnem tudi v službo,« nam je še sporočila.

Žejna in lačna čakala na operacijo

Se je pa voditeljica v torek oglasila tudi na družbenih omrežjih. Ob fotografiji, kjer jo vidimo ležečo in povito v bolniški postelji, je zapisala: »Tri dni nestuširana, vsak wc je 'potnih' 15 minut bolečega premikanja v stezniku (za razdaljo 15 metrov), žejna, ker ne smem, lačna, ker ne smem, čakam na operacijo. Hvaležna, da sem živa in imam vse možnosti, da bom čez leto spet tekla. Pred tem pa še kaj drugega, da telo ne pozabi, da v njem živi duh športnice.«

Katarini želimo čimprejšnje okrevanje.