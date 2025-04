Ljubitelji živali na pragu uresničitve sanj: se bomo že kmalu lahko pogovarjali z delfini?

Umetna inteligenca je v vzponu in težko bi našli področje življenja, kamor še ni prodrla. Z njo si pomagamo v službi, Slovenija je denimo po podatkih Eurostata ena od evropskih držav, kjer umetno inteligenco uporablja največ podjetij, pa tudi v prostem času, ali zgolj za zabavo.

S pridom pa jo uporabljajo tudi znanstveniki. Nekateri so denimo prepričani, da bomo lahko že kmalu s pomočjo umetne inteligence razumeli delfine in se z njimi »pogovarjali«. Razvili so že program, v katerega so vnesli vse mogoče delfinje zvoke, ki so jih znanstveniki iz programa Wild Dolphin Project skozi več let zbirali na vseh koncih sveta. Zdaj upajo, da bo program lahko razbral morebitne vzorce in pomene posameznih zvokov, s katerimi bi lahko nato z delfini poskušali komunicirati.

Imajo različne dialekte

»Ne vemo, ali živali uporabljajo besede. Delfini v ogledalu prepoznajo svoje odseve, uporabljajo orodja, so izjemno pametni, a uporaba jezika je tista zadnja pregrada, ki je še nismo usvojili. Upamo, da nam bo pri tem pomagal program ter razvozlal morebitne vzorce. Nam priskrbel podnapise, če želite,« je dejala Denize Herzing, ustanoviteljica Wild Dolphin Project in tamkajšnja vodilna raziskovalka, katere največje sanje so, da bi nekega dne obvladala »delfinščino«.

Že pred tremi leti so znanstveniki sicer ugotovili, da delfini, ki živijo na različnih območjih, »govorijo« z različnimi dialekti. Zvoki oziroma žvižgi delfinov, ki se zadržujejo na območjih, poraščenih z morsko travo, so tako višji in krajši kot žvižgi delfinov na območjih, kjer morsko dno pokriva zgolj blato.