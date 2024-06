Ste kaj videli? Ženska je poškodovana, on pa je pobegnil (FOTO)

Gorenjski prometniki so bili danes okoli 10. ure obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na cestni relaciji med Spodnjim Brnikom in Vodicami. V njej naj bi bila udeležena neznani voznik neznanega motornega vozila in kolesarka. Kolesarka je bila telesno poškodovana in z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. Neznani voznik se na kraju prometne nesreče ni ustavil. Po podatkih policije bi bilo v nesreči lahko udeleženo motorno vozilo bele barve.

Policisti zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče prosijo neznanega voznika ali voznico, da se oglasi na Policijski postaji Kranj ali pokliče na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Prav tako prosijo morebitne priče, ki so videle prometno nesrečo ali bi lahko dale koristne informacije za razjasnitev okoliščin prometne nesreče, da se odzovejo in pokličejo na enega izmed zgornjih kontaktov.