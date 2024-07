Voditeljico Katarino Braniselj zbili, voznik pobegnil, ona v bolnišnici čaka na operacijo

Znano televizijsko voditeljico Katarino Braniselj je doletela huda nesreča. Leži namreč v bolnišnici in v hudih bolečinah čaka na operacijo. Med kolesarjenjem jo je zbil avtomobil ali motor, voznik pa je pobegnil. Kdo jo je zbil, ne ve, saj se dogodka ne spomni.

Zdaj se je javila z objavo na enem izmed družbenih omrežij. Ob fotografiji, kjer jo vidimo ležečo in povito v bolniški postelji, je zapisala: »Tri dni nestuširana, vsak wc je 'potnih' 15 minut bolečega premikanja v stezniku (za razdaljo 15 metrov), žejna, ker ne smem, lačna, ker ne smem, čakam na operacijo. Hvaležna, da sem živa in imam vse možnosti, da bom čez leto spet tekla. Pred tem pa še kaj drugega, da telo ne pozabi, da v njem živi duh športnice.«

Voditeljica je na drugem družbenem omrežju pojasnila, da je tisti, ki jo je zbil, pobegnil s kraja nesreče. Pravi, da ga ne obsoja, čeprav si želi, da bi ustavil in preveril, ali ga potrebuje. Na srečo so bili na kraju nesreče še drugi, ki so slišali njene klice na pomoč. »Neskončno sem hvaležna gospe in gospodu ter še enemu kolesarju, menda zdravnik, ki so slišali moje klice na pomoč in poklicali reševalce.« Sama se dogodka ne spomni. Pojasnila je, da ima nekaj poškodb, šivov, dva zloma, tudi zlom 12-tega vremetenca hrbtenice. »Živci so ok in upam, da tako tudi ostane. Čutim vse in boli, ampak trenutno sem za to hvaležna, da boli namreč. Lahko tudi ne bi in to bi bilo mnogo slabše,« je dodala.

Voditeljica je sicer navdušena športnica in želimo ji čimprejšnje okrevanje ter vrnitev k njenim športnim akrivnostim.