Indira in Matic razkrila otrokov spol (Suzy)

Vplivnica in podjetnica Indira Ekić in njen srčni izbranec, osebni trener Matic Kolenc, imata v dneh pred uradnim začetkom poletja veliko razlogov za veselje. Zaljubljenca, ki sta lani postala prva zmagovalca resničnostnega šova Super par, sta nedavno odpotovala na potovanje na Bali, kjer sta si obljubila večno zvestobo, odločitev o skupni življenjski poti pa sta potrdila tudi po prihodu domov. Poročila sta se na idilični lokaciji v Ljubljani, kjer so jima družbo delali številni družinski člani in prijatelji, ki pa verjetno niso pričakovali, da bosta novopečena zakonca sporočila še eno veselo novico.

Indira in Matic prekipevata od sreče.

Bodoča očka in mamica sta namreč kar na poroki razkrila spol otroka, in sicer tako, da sta pred svati odprla veliko škatlo, na kateri je pisalo fantek ali punčka. Modri baloni, ki so se usuli iz škatle, so razkrili, da jima bo jeseni oziroma oktobra, ko ima Indira predvideni datum poroda, pridružil deček.