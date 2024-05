Slovenska vplivnica sporočila krasno novico, številni znani so že čestitali (FOTO)

Slovenska vplivnica Indira Ekić je z osebnim trenerjem Maticem Kolencem na instagramu razkrila, da pričakujeta otroka. Kot lahko vidimo v videu, s katerim sta najavila prelomen trenutek v njunem skupnem življenju, sta kar žarela od navdušenja. Novico sta sicer sporočila z Balija, kamor sta odpotovala.

»Sva šla na dopust, da se spočijeva, preden prideš. Najina velika želja se je uresničila. Že komaj čakava, da te spoznava, little one. Midva sva pripravljena. Jaooo to bo še zanimivo, si predstavljate mešanico mene in Matica,« je k videu zapisala presrečna Indira, ki sicer v svojem sporočilu ni razkrila, katerega spola bo otrok.

Indiri in Maticu so v objavi čestitali številni znani. Pevka Eva Boto je zapisala: »Jaaaaa! Cestitkeeeeeeeee.« Vplivnica Lea Filipović, ki jo marsikdo pozna pod vzdevkom Lepa Afna, jima je sporočila: »Kmalu bos(ta) spoznala kaj je to brezpogojna ljubezen. Cestitke!« Pevka Maja Keuc pa je lepo novico pospremila z besedami: »Dusice lepe, cestiiiitke!« Z lepim komentarjem so se oglasili še nekateri drugi znani, med drugim Gaja Prestor, Katarina Benček in Tjaša Kokalj Jerala.

