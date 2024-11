Indira Ekić poka od sreče (Suzy)

Končno se ji je izpolnila velikanska želja. Vedela je, da bo z rojstvom sina življenje dobilo nove dimenzije, a občutki, ko ga privije k sebi in podoji, so nepopisni. Indira Ekić poka od sreče in se, čeprav je uspešna podjetnica, brez slabe vesti ves dan posveča dečku. Kai jo preizkuša in oblikuje, zato je hvaležna, da si jo je izbral za mamico. Z njim v naročju poplesava po stanovanju in pravi, da ni nič pretežko, ko gre za tvojega otroka.

»Seveda obstajajo izzivi, ki se jim brez kompromisov predam. Vse, kar naši malčki potrebujejo, je ljubezen, in z njo ga zasipavava oba z Maticem. Občutki so še zelo sveži in jih je težko strniti v poglobljene misli. Za zdaj je vsak atom energije usmerjen h Kaiu in gremo iz dneva v dan, iz tedna v teden,« nam je zaupala novopečena mamica.