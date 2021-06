Gledalci udarili po Nataliji iz Masterchefa

Konec igre in boja za denarno nagrado za, so v zadnji Masterchef oddaji odločili sodniki (več o tem v članku Luka Jezeršek razočaran: To je padec, a ne na tla, ampak v brezno ). Preleteli smo odzive in zdi se, da je kar nekaj gledalcev šova takšnih, ki nad tekmovalko, katere moto je »kar te ne ubije, te ojača«, niso bili najbolj navdušeni, saj so ji izpadanje privoščili. Menijo namreč, da je s sabotažo prestopila meje in da bi morala iti domov že prej. A komentatorji si niso edini. Nekateri namreč verjamejo, da se za dobrim konjem praši in da je Natalija dvignila veliko prahu, zato ji želijo, da bo znala to čim bolj unovčiti. Kamere so res zabeležile nekaj zdrsov, priznavajo Natalijini podporniki, a kamen naj vrže tisti, ki je brez greha. Nekateri med njimi tudi izpostavljajo, da je Masterchef kuharski šov in ne druženje, zato je treba tekmovalcem ocenjevati kuharske sposobnosti. In Natalijine so bile, priznavajo mnogi, nadpovprečne, kot oseba pa je takšna, kot je.​Skozi oddaje smo gledalci lahko dodobra spoznali Natalijo. Javnosti je odprla srce in zaupala zgodbo o svojem žalostnem otroštvu. Starši so nenehno delali, zato je bila prepuščena sama sebi. Uteho je našla v hrani, zaradi česar se ji je pri 13 letih nabralo kar 115 kilogramov. Številne zbadljivke in žaljivke so jo pognale v drugo skrajnost – anoreksijo. Kar dve leti in pol je preživela v bolnišnici, kjer je bila prvega pol leta priključena na aparate. To je je privedlo do spoznanja, da ne želi umreti, zato je korenito spremenila življenje. Zdaj se je znašla v šovu, kjer je pokazala svoje kuharske spretnosti pa tudi močno odločnost: ko ima cilj pred seboj, je zanj pripravljena narediti marsikaj.