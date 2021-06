Luka Jezeršek razočaran: To je padec, a ne na tla, ampak v brezno (FOTO)

Kuharski šov je morala zapustiti Natalija. FOTO: Pop TV

Začela se je bitka za polfinale Masterchefa.inso se uvrstili med pet najboljših in čakal jih je napet boj.jim je ob začetku dejal, če hočejo uspeti, morajo premagati samega sebe.In da so tekmovalci lahko ostali v tekmovanju, so morali pokazati, da so napredovali. To pomeni, da tekmovanj v skupinah ni več in da se vsak bori le zase. Tako so morali izboljšati svoj najslabši krožnik in z novo jedjo pokazati konkreten napredek.In nekateri so pokazali napredek, saj je, ko je videl enega od krožnikov dejal: »Jaz sem mislil, da je to tekmovanje ljubiteljskih kuharjev, ne profesionalnih.«A drugi napredka niso pokazali in ob pogledu na Natalijin krožnik je bil Luka Jezeršek jasen: »Ta krožnik je pa tako: padec, a ne na tla, ampak v brezno.«pa je dodal, da že na pogled njena jed ne prinaša nič dobrega.»Žal mi je, da moram to reči, ampak svoje napake nisi popravila,« je bila jasen Luka.In tako je najslabši krožnik tokrat dostavila Natalija, ki je morala šov zapustiti, a je dejala, da gre vseeno naprej proti svojim ciljem. Dodala je: »Hotela sem se pomiriti, da ne bi zajokala. Če bi lahko, bi zbežala kot največja reva iz kuhinje in odšla domov.«V polfinale so se tako prebili Bruno, Kimi, Maša in Žiga, ki je po besedah sodnikov pokazal še največ napredka.