Ganljiva poteza Jasne Kuljaj, spomnila se je legende

Televizijska voditeljicaje obiskala grob in se poklonila velikanu slovenske narodnozabavne glasbe. »Letos bo 10 let,« je zapisala ob fotografiji, na kateri se sklanja ob grobu Slaka, ki je umrl 29. septembra 2011, pokopan pa je v Šentvidu.Lojze (Alojzij) Slak se je rodil v dolenjski vasici Jordankal v občini Mirna Peč in velja za enega od pionirjev slovenske narodnozabavne glasbe. Ustvaril je novo glasbeno smer z diatonično harmoniko. Z Ansamblom bratov Slak ter kasneje s skupino Fantje s Praprotna, s katerimi so bili znameniti Ansambel Lojzeta Slaka, so posneli nekatere ponarodele pesmi, kot so V dolini tihi, Čez Gorjance, Po dekle in Mama, prihajam domov.