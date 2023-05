Finec poslal pozdrave tej Slovenki, hčerki znanega voditelja (VIDEO)

Radijski voditelj Andrej Karoli je na twitterju delil prisrčen posnetek finskega predstavnika na Evroviziji s pevcem po imenu Käärijä, ki je na posnetku skupaj z Joker Out in pozdravlja dekle z imenom Sara.

Karoli je sledilcem zaupal, da je Finec poslal pozdrave njegovi hčerki, ki je nad tem »navdušena«. Njegova hčerka je stara čez 20-let.

V posnetku se Käärijä med drugim pošali na svoj račun, ko pravi, »da je tisti tepec s Finske«.

Več v spodnjem posnetku.

Fincu je na sinočnji finalni prireditvi za las ušla zmaga, ki je na koncu pripadla Švedski. A to ni pokvarilo vzdušja v dvorani, saj so Finci in Slovenci zagotovo skupaj plesali še dolgo v noč.

Med njimi se je namreč spletlo lepo prijateljstvo, kar smo lahko že večkrat opazili na družbenih omrežjih. In tudi z včerajšnjimi posnetki, ki ga prikazujemo spodaj, so pokazali, da so se zbližali.