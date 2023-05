Kakšna razlika! Znano, kako so glasovali slovenski gledalci in kako žirija

Švedska pevka Loreen je zmagovalka letošnje Evrovizije. V Liverpoolu je slavila s skladbo Tattoo. Loreen je druga izvajalka, ki ji je na Evroviziji uspelo slaviti dvakrat, pred njo je to uspelo le Johnnyju Loganu. Loreen je prepričala tak strokovne žirije kot gledalce.

Petčlanska slovenska žirija, ki so jo sestavljali Jernej Sobočan, Hugo Smeh, Ditka, Matjaž Vlašič in Lara Baruca je podelila eno točko Švici, dve točki Španiji, tri točke Avstriji, štiri točke Avstraliji, pet točk Belgiji, šest Češki, sedem točk Švedski, osem točk Litvi, deset točk Estoniji, dvanajst točk pa Italiji.

Loreen REUTERS/Phil Noble FOTO: Phil Noble Reuters

Kako pa so glasovali slovenski gledalci? Precej drugače od naše strokovne žirije.

Največ, 12 točk ste slovenski gledalci namenili Hrvaški. Deset točk Finski, osem Italiji, sedem Albaniji, šest Srbiji, pet Norveški, štiri Švedski, tri Franciji, dve Belgiji in eno točko Poljski.

Koga so prepričali Joker Out?

Slovenija je na koncu prejela 78 točk, 33 točk od žirij in 45 od občinstva. Končali so na 21. mestu. Slovenija je prve točke prejela od Ukrajine, nato pa od severnih sosedov, Avstrijcev, ki so skladbi Carpe Diem podelili 6 točk. 5 točk so nam namenili še južni sosedje, Hrvati. Srbija je nato malo pozneje Joker Out namenila prvo 12-ico. Češka je Sloveniji namenila 6 točk.