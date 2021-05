Energični Dejan razdaja svoje osebne stvari

Zamislil sem se, koliko nepotrebnih stvari, ki jih nikoli ne uporabljam, imam v omarah.

SIMPATIČNI Štajerec, ki je zaslovel s Poskočnimi muzikanti, danes pa ustvarja pod umetniškim imenom Dejan Dogaja, se je te dni odločil za izjemno gesto, ki je razveselila njegove oboževalce. Slednji so se namreč tudi tokrat lahko prepričali, da ima 27-letnik izjemno veliko srce.Dejan je na instagramu razkril, da pospravlja in čisto svojo hišo, v kateri so se skozi leta nakopičile stvari, ki so izjemno ohranjene in vredne, a jih sam ne potrebuje več. Med njimi so se znašli oblačila, računalnik in priljubljena igralna konzola playstation.»Zamislil sem se, koliko nepotrebnih stvari, ki jih nikoli ne uporabljam, imam v omarah. Odločil sem se, da bom vse, česar nisem leto dni prijel v roke, podaril tistim, ki to potrebujejo, predvsem otrokom. Zame nepotrebno, za nekatere zlato!« pravi simpatični glasbenik, ki so se mu oglasili številni oboževalci. Ti so pohvalili njegovo gesto, drugi pa so prosili za kakšno stvar, ki bi še kako prav prišla njihovim najmlajšim. Dejan z veseljem in velikim srcem razdaja svoje stvari, ob tem pa poziva tudi druge, naj pobrskajo po omarah in se znebijo tistega, česar ne potrebujejo, hkrati pa s tem osrečijo nekoga drugega. Sicer pa mladi glasbenik ne skriva, da že težko pričakuje, da bo napočil dan, ko bo znova stopil na oder.»Trpim, ker pogrešam nastope in energijo ljudi, ki pojejo pod odrom,« priznava Dejan in dodaja, da se sam ni znašel v finančni stiski, saj je zadnja leta pridno varčeval. »Verjamem, da se kmalu vidimo na odrih in da se obetajo lepši, stari novi časi,« je optimističen.