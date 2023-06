Ste pogrešali ta šov? Za vas imamo dobro novico

Resničnostni šov Ljubezen po domače se je v zadnjih letih zapisal v slovenska srca in zato ne preseneča dejstvo, da prihaja njegova nova sezona. Kot so razkrili na 24ur.com, bo 16. junija ob 20:00 na programu POP TV predstavljenih enajst kandidatov nove sezone. Nato bo sledil premor, saj bodo morali zbrati prijave ljudi, ki se bodo želeli potegovati za srca predstavljenih kandidatov.

Šov je v zadnjih sezonah vodila Tanja Postružnik Koren, ki se zdi zaradi svoje prijaznosti in dobrosrčnosti idealna za to vlogo. Tudi novo sezono bo vodila ona. »Veselim se nove, sedme sezone Ljubezni po domače. Želim si, da bi bila pregovorno pravljična. Dokazali smo, da Ljubezen po domače zares spreminja naša življenja na bolje. Mnogi so ednino zamenjali za dvojino, nekateri so dobili naraščaj, številni so spletli tesna prijateljstva. Pet čudovitih otrok, ki so plod naše oddaje, je najlepši dokaz, da je ljubezen, ki jo iščemo, najmočnejša sila in vse, kar nas resnično dela srečne in boljše,« je dejala priljubljena voditeljica ter spodbudila osamljene in same k prijavi v oddajo.

V oddaji je večkrat preskočila iskrica. FOTO: Tvspored-service

Kot so razkrili na 24ur.com, bo samo sedem kandidatov ostalo v nadaljevanju snemanja, in sicer tisti z največ prejetimi ljubezenskimi pismi in elektronskimi sporočili. Bo kdo izmed njih na snemanjih našel pravo ljubezen?