Do potankosti je naštudirala madžarsko različico

Dolgonogaje prevzela vlogo sovoditeljice resničnostnega šova Exatlon in se tako znašla pred novo nalogo. Iz Dominikanske republike, kjer šov trenutno snemajo, se nam je nekdanja misica in lobistka oglasila ter strnila vtise o projektu.»V čast se mi je postaviti ob bok, ki ima ogromno izkušenj. Iskreno, v prvi vrsti se vidim kot prijateljico in zaupnico tekmovalk in tekmovalcev. Kot voditeljica netekmovalnega dela šova, se pravi nekakšnega realityja Exatlona, ki se prepleta s tekmami, se želim z njimi odkrito pogovarjati, želim ustvariti zaupanje med nami in se z njimi zabavati,« pravi Tina, ki dodaja, da tovrstno športno tekmovanje, polno izzivov in pasti, ni mačji kašelj.Priznala je, da si je ogledala tuje različice šova, najpodrobneje pa je proučila madžarsko. »Stopila sem v stik z njihovo voditeljico, ki mi je dala nasvete iz prve roke. Postavila sem ji nešteto vprašanj, kako in kaj, ona pa mi je prijazno odgovorila na vsa,« pravi Tina, ki ni prepričana, v kateri disciplini bi se sama najbolje izkazala. »Menim, da v spretnosti. Kondicije in moči vsekakor nimam dovolj za tako težke poligone,« se zasmeji. Sicer veliko potuje po svetu, v Dominikanski republiki, kjer snemajo, pa prej še ni bila. »Pričakujem neverjetno naravo in raznolik živalski svet. Pa tudi kontrast med bogastvom in revščino na drugi strani. Po navadi se s potovanj rada vrnem v Slovenijo. Sploh če so to nekoliko robinzonske države. Bomo videli, kako bo tokrat – morda se v vseh teh mesecih navadim in ne bom želela več domov. Edino mojega kužka mi bodo morali pripeljati,« še pove o trenutnem življenju na Karibih.