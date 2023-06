Davor Božič ujet z nekdanjim predsedniškim kandidatom, ki so mu grozili (FOTO)

Poslanec SDS Anže Logar je na sredini ustanovni seji uradno predstavil svoje društvo Platforma sodelovanja. Med najtesnejšimi sodelavci je tudi poslanka SDS Eva Irgl, Logarjeva poslanska in zasebna prijateljica, ki mu stoji ob strani ob vseh njegovih politično-kariernih priložnostih. Zdaj je postala tudi sama ena od dvanajstih ustanovnih članic društva.

Po zaključku seje, je sledilo druženje s člani stranke in podporniki stranke, med katerimi pa smo opazili tudi Irglinega partnerja glasbenika Davorja Božiča. Ta se je zapletel v klepet s glasbenikom in nekdanjim predsedniškim kandidatom Gregorjem Bezenškom, znanim tudi kot ustanovitelj društva Viljem Julijan, ki je sredi predsedniške tekme »odstopil od kandidature zaradi izjemnih pritiskov, sovražnih sporočil in groženj«.

Davor Božič in Gregor Bezenšek. FOTO: Mediaspeed

Bezenšek se je fotografiral tudi z Irglovo, ki bo poleg funkcije poslanke opravljala še delo ustanovne članice društva, ki ga bo vodil Logar.

Eva Irgl in Gregor Bezenšek. FOTO: Mediaspeed

Društvo s polnim imenom Platforma Sodelujmo za prihodnost ima 12 ustanovnih članov. Poleg Logarja in danes izvoljene podpredsednice Romane Jordan so to še vodja kabineta nekdanjega predsednika Boruta Pahorja Alja Brglez, poslanka SDS Eva Irgl, profesor evropskega prava na Novi univerzi Matej Avbelj, ekonomist Igor Masten, nekdanji minister za izobraževanje iz kvote SD Jernej Pikalo, direktor Beletrine Mitja Čander, zdravnik Rok Ravnikar, gospodarstvenik Igor Hustič, nekdanji minister za digitalni razvoj iz tretje Janševe vlade Mark Boris Andrijanič in podjetnik Mirko Poža