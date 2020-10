Damjan Murko razkriva bolečino, ki ga je udarila

Eden in edini Damjan Murko se ne da! Ne samo da se njegova izdelka, ki ju je v času karantene ponudil svojim zvestim oboževalcem, parfum Naj te pošpricam in seksi koledar za leto 2021, krasno prodajata, je tudi eden naših redkih glasbenikov, ki je v teh neprijaznih časih delal in imel nastope. Ter tudi eden redkih glasbenikov, ki ni zaprl svojega s.p.-ja. Lahko bi rekli, da ga nič ne ustavi, a niti on ni imun proti covidu-19. Zaradi okužbe je bil v karanteni sam, ločeno od družine. Ločen od družine»Moram reči, da nisem imel hudih simptomov, izgubil sem namreč samo okus, in ker sem imel za naslednje dni rezerviranih še ...