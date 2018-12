VIDEO: Polomija na koncertu v Mariboru: prišlo le 10 ljudi, pa še ti so odšli

Minuli mrzli petek bi moral biti pod Pohorjem koncert. Oglaševali so ga najprej kot brezplačnega le za imetnike smučarskih vozovnic, kasneje pa so sprejeli odločitev, da ga odprejo za vse obiskovalce. A ne glede na to se ga je udeležilo vsega skupaj kakšnih 10 ljudi, pa še so bili pravzaprav hotelski gostje. Ko so se odpravili še ti, so koncert predčasno končali.



Na oder je stopila zasedba Coverlovers, ki je svoje delo skušala profesionalno opraviti, a ko zmanjka gledalcev, nimaš več za koga igrati. Aleš Uranjek iz zasedbe je pojasnil, da igrajo zase in da na uspeh dogodka ne morejo vplivati, Tomislav Jovanović Tokac iz benda Dan D, ki na oder sploh ni stopil, pa je za RTV Slovenija povedal, da če bi ostal vsaj en obiskovalec, bi igrali, toda v tistem trenutku na prizorišču ni bilo nikogar več.