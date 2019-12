Jasna Kuljaj ponovno blesti v soju televizijskih luči

V zakulisju

V pisani druščini sodelavcev in tudi nekdanjega sovoditelja Boštjana Romiha, ki ga je tudi že gostila v oddaji.

Ko me je že malce skrbelo, da bom med samimi moškimi, se je pojavila še natakarica Sofia.

Že od sredine oktobrana Planetu TV vodi zabavno glasbeno oddajo, ki se imenuje Pri Črnem Petru. Pravzaprav gre za gostilno, ki se tako imenuje in jo vodi simpatični gostinec, ki je v Slovenijo priseljeni Argentinec. Glasni, nasmejani in včasih zmedeni Angelo poskrbi za prenekateri smešni pripetljaj, ne nazadnje je Jasno Kuljaj že v prvi oddaji zamenjal za»Takoj ko mi je kreativni producent oddajepredstavil koncept nove oddaje, sem vedela, da bo zelo zanimiva za ljudi. Ideja o lastniku gostilne, ki je iz tujine in ni povsem seznanjen z vsemi slovenskimi značilnostmi, od naše glasbe do specifičnih slovenskih navad, mi je bila takoj všeč. Še dodatna motivacija je to, da v oddaji sodeluje druščina priznanih in tudi na terenu najbolj aktivnih humoristov. Tako sem vedela, da bom vedno v dobri družbi,« je Jasna Kuljaj spregovorila o oddaji za Slovenske novice. Zdaj ko je za njo že več oddaj in so se v njej zvrstili že številni znani glasbeniki in gostje, opaža, da jo ljudje dejansko gledajo in so nad njo navdušeni. »Ko me je že malce skrbelo, da bom med samimi moškimi, se je pojavila še natakarica, pred katero se nenehno skriva našSicer pa v oddaji tudi plešemo, pojemo, se pogovarjamo, praznujemo …, a se pri tem ne držimo strogo scenarija, temveč je dovoljene nekaj improvizacije. To pa je tisto, kar je meni še posebno všeč, saj je tako še bolj zabavno,« pravi Jasna, ki je tudi z Jožetom Potrebuješem že sodelovala v preteklosti, saj sta bila del ekipe Na zdravje. »Zato ne preseneča, da se v tej oddaji počutim zelo domače. Po nekaj letih ustvarjanja drugačnih oddaj, ki so bile vse povezane z resničnostnimi šovi, se zdaj pri Črnem Petru počutim, kot bi se vrnila domov. Globoko v sebi čutim, da sem spet na pravem mestu,« še pove Jasna Kuljaj. Da o tem, da so tudi slovenski glasbeniki navdušeni nad oddajo, ki so jo potrebovali, v njej pa nastopajo tako narodno-zabavni kot zabavni bendi, ne izgubljamo besed.»Mene najbolj zanimajo gledalci in njihov odziv in zdi se mi, da so to oddajo, v kateri ne manjka zabavne, pop in narodno-zabavne glasbe, humorja in sproščenosti, res dobro sprejeli. Zame je to super in ponosna sem, da jo lahko soustvarjam,« je sklenila Jasna, ki bo že to soboto gostila tudi eno največjih zvezd