Grenka izkušnja Cavazze: s primerom se ukvarja policija

Gajin svet je mladinska romantična komedija z elementi kriminalke. FOTO: Luka Karlin

LJUBLJANA – Kljub temu, da postavni igralecpred javnostjo poskuša skrivati podrobnosti svojega zasebnega življenja, mu kdaj pa kdaj tudi kaj uide. Ob predstavitvi filma Gajin svet , ki je mimogrede doslej občinstvo navdušila , je za POP TV dejal, da je žrtev zalezovalke.V filmu Gajin svet, ki med drugim opozarja na spletno nadlegovanje oziroma temne plati interneta, ima Cavazza osrednjo moško vlogo, a tudi v zasebnem življenju njegov filmski svet ni daleč od resnice. Za svojo nadlegovalko je dejal, da gre »za težek primer, s katerim se ukvarjam par let in za katero mislim, da je celo psihično motena ... ampak zdaj, ko smo sprožili to akcijo ozaveščanja o nevarnosti spleta in varne uporabe interneta, sem govoril tudi s kriminalisti in bomo našli neko rešitev.«Svoje grenke izkušnje z občudovalko z nami ni želel podrobneje deliti, a hkrati ni edini med znanimi osebami, ki je postal žrtev nadlegovanja. Med bolj odmevnimi žrtvami zasledovalcev so biliCavazza je skupaj z ostalimi igralci filma Gajin svet kot ambasador pridružil ozaveščevalni kampanji proti spletnemu nasilju nad ženskami in dekleti Odklikni