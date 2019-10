Črni dan za slovensko glasbo: poslovila se je izredna vokalistka

Slovenska pevka, ki prihaja iz Idrije,, je po dolgotrajni bolezni za vedno zaprla oči. Ko so v šestdesetih letih in kasneje glasbene zasedbe na Idrijskem iskale pevske soliste, nikakor niso mogle mimo Brede Kodela. Bila je ena redkih izvajalk s širokim glasovnim razponom in prepoznavno interpretacijo.Nastopila je na številnih prireditvah in oder delila tudi z znanimi izvajalci popularne glasbe tistega časa. Kot redna pevka je sodelovala v mnogih plesnih zasedbah in se izkazala tudi kot solistka ob spremljavi big bandov in jazz zasedb. Rada je imela glasbo in to so poslušalci tudi občutili ob poslušanju njenih nastopov. Do upokojitve je imela svoj frizerski salon v Kosovelovi ulici v Idriji, poročajo na portalu Idrija.com.