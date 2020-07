Challe Salle žrtev prevarantov

Moja ekipa že dela, da jih izsledi, zato nam vsak dokaz pride prav.

Potem ko smo pred kratkim poročali o spletni prevari in, je žrtev prevarantov tokrat postal priljubljeni vrhniški raper. Ta je na svojih družabnih omrežjih opozoril, da se njegovo ime pojavlja v člankih, v katerih avtorji ljudi nagovarjajo k naložbam v kriptovalute.Ob tem je poučil javnost, kako prepoznati prevaro, in hkrati pozval zveste oboževalce, naj ne nasedajo ter takšne primere prevar tudi prijavijo. »Zadnje čase na facebooku krožijo lažni promovirani članki o meni in kriptovalutah, s katerimi nimam nobene zveze. Ne nasedajte, ker nič ni resnično, uporabljajo moje ime in slike brez dovoljenja, pišejo izmišljene izjave, v tekstih so napačni podatki in slovnične napake, na eni sliki so celo uporabili stare tolarje.Očitno gre za spletno prevaro iz tujine, s katero želijo privabiti ljudi prek domačih znanih obrazov, vsak teden uporabijo druge osebe in različne naslove in kanale za promocijo. Moja ekipa že dela, da jih izsledi, zato nam vsak dokaz pride prav. Če zasledite kaj podobnega, me prosim označite v komentarju ali pa prijavite objavo,« je oboževalce pozval Challe Salle, ob tem pa dodal, da mu ni vseeno, saj takšne novice škodujejo njegovemu slovesu in delu, še posebno v teh težkih časih za vse glasbenike.