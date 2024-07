Challe Salle vrača udarec: Priznam, da ni enostavno, zaščitil bom svojo družino in bližnje (FOTO)

Pred nekaj tedni se je na slovenski glasbeni sceni vsul pravi plaz obtožb, ki ga je z izdajo pesmi Klepc laže sprožil Zlatan Čordić - Zlatko. V njej je ostro kritiziral glasbenega kolega Saša Petrovića, bolj znanega kot Challe Salle. Tega so mnogi oboževalci pozvali, naj mu ne ostane dolžen. Danes ob 15. uri bodo tako dočakali izid nove pesmi.

»Nov projekt, pesem z naslovom TATA, je nastal v luči dogodkov zadnjih 14 dni. Doživel sem organiziran javni napad s strani nekaterih posameznikov, ki želijo odkrito in prikrito škodovati mojemu dobremu imenu in karieri ter povzročati bolečino moji družini,« je v sporočilu za javnost zapisal

Ob tem zanka vse obtožbe in pravi, da so neresnične. »Neutemeljene obtožbe brez dokazov, ki temeljijo zgolj na besedah proti besedam, so presegle vse meje sprejemljive javne komunikacije in s tem tudi družbene odgovornosti, ki jo nosi naša glasbena scena. Podpihovanje sovraštva, izražanje škodoželjnosti in laži – vse to je nedopustno,« je oster.

Javni linč se mu ne zdi primeren

Pravi, da takšne zadeve niso primerne za reševanje na družbenih omrežjih in preko medijev, temveč pri pristojnih organih, na katere se namerava obrniti tudi sam.

Meni, da bo izid pesmi sprožil nov val napadov proti njemu. FOTO: PR

Razkriva, da mu v tem času ni lahko. Prizadeva si zaščititi družino in bližnje, obenem pa čuti odgovornost do poslušalcev in poslušalk, ki se jim zahvaljuje za vso podporo. Napoveduje, da bo v svojem glasbenem odgovoru poudaril, da ne podpira sovraštva in negativnosti.

»Življenje mi je namenilo vrsto ovir, ampak vztrajam in se borim naprej. Vem, da sem boljši človek od tistih, ki mi želijo škodovati, zato jim oprostim njihova dejanja in jim želim vse najboljše,« je jasen. »Nikoli nisem želel nikomur škodovati, javno sem izrazil svoje mnenje glede glasbene scene, za katerim stojim in ki se je tudi izkazalo za resnično s kasnejšimi aktivnostmi proti meni, ki še vedno trajajo.«

Posvetl se bo družini

Petrović meni, da bo izid pesmi sprožil nov val napadov proti njemu, svojo energijo pa bo v prihodnje usmerjal v stvari, ki se mu zdijo resnično pomembne. S poroko bo odprl novo poglavje v družinskem življenju in se posvetil sinu. »Vsak dan se učim in poskušam biti najboljša verzija sebe. Zavedam se, da me spremlja veliko število ljudi, predvsem mladih, na katere želim s svojo glasbo in življenjskim stilom še naprej vplivati pozitivno,« je zaključil.

Pesem bo danes ob 15:00 premierno predstavljena na njegovem Youtube kanalu. FOTO: PR

