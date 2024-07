Poglejte, kaj Challe Salle počne med vožnjo! Vložena že prva ovadba (FOTO)

Ko so pred desetimi dnevi skozi pesem Klepc laže javnost dosegle prve obtožbe zoper vrhniškega glasbenika Challeta Salleta, ki sliši na pravo ime Saša Petrović, je bila javnost precej presenečena nad njihovo vsebino. Porodila so se vprašanja, tudi dvomi, o dogajanju, ki je razkrilo širši publiki neznane obtožbe zoper pevca. Govorili smo z Ano Vido Resnik, ki je prejšnji teden prva javno izstopila, pa tudi vložila prijavo na policijo zoper Petrovića: »SOS telefon mi je s prijavo pomagal, policiji je bila prijava predana v petek.« V soboto je nato odšla na policijo, kjer je imela pogovor s kriminalisti.

Raper Zlatko je s pesmijo Klepc laže precej obremenil Challeta Salleta. FOTO: Tomica Šuljić

Resnikova je v javni objavi pred tednom dni razkrila, kako je kot mladoletna doživljala članstvo v spremljevalni skupini ovadenega glasbenika: alkohol pri 15 letih za »zagon« na odru, »po nastopu si me poljubljal po licu in vratu«, ter obvestilo najstnici, da je dovolj stara, »da začne gledati starejše moške«. Take in druge podrobnosti je razgalila Resnikova, ki je v stiku še z enim dekletom, ki ima sorodne izkušnje. »Imela je sestanek z odvetnico, kako se bo odvilo naprej, pa ne vem. Nagovarjam vse, da se obrnejo na policijo, sama biti v sodnem postopku in vse to dejansko storiti je pač zelo težka stvar.«

Zatem je Resnikova v pogovoru za našo spletno stran razkrila, da se je njej in še eni izmed izpostavljenih punc javilo »vsaj 20 deklet«, ki naj bi imele slabe spomine, ter dodala: »Raper je zanikal, da je bil v preteklosti v kakršnem koli postopku ali da je trenutno, a to je laž, saj je bil v času objave v postopku vsaj že z mano.«

Nekdanja spremljevalna pevka Ana Vida Resnik je obtožbe iz instagrama spisala v ovadbi, ki jo je vložila zoper Petrovića. FOTO: Instagram

20 DEKLET s slabimi izkušnjami naj bi se javilo.

Koliko natančno je tovrstnih primerov, v tem trenutku ve le Petrović; slednji pa se ubada s povsem drugimi tegobami. V dneh po razkritju obtožb zoper njega so kupcem postali nedosegljivi šolski pripomočki z likom Challeta Salleta. V založbi Kopija Nova pojasnjujejo, da so s Petrovićem sodelovali do leta 2021: »Po zaključku sodelovanja z g. Petrovićem smo večino zaloge izdelkov blagovne znamke Challe Salle, katere lastnik je bilo naše podjetje, razprodali ali donirali. Preostala zaloga je bila vključena v prodajo do izbruha afere v prejšnjem tednu.«

Šolske potrebščine s podobo Challeta Salleta so prek spleta zdaj težko dosegljive oziroma jih ni mogoče naročiti. FOTO: posnetek zaslona

Iz podjetja Kopija Nova so za Novice podali premišljeno obrazložitev svoje poteze: »Izdelke na zalogi smo iz prodaje umaknili, ker sodelujemo z vsemi šolami v Sloveniji, ker pri tem skrbimo za oskrbo z delovnimi zvezki in šolskimi potrebščinami tako za osnovnošolce kot za srednješolce, ker smo pri svojem delu odgovorni in tudi družbeno odgovorni.« Glede nastale afere in situacije, v kateri se je znašel Petrović, pravijo, se ne želijo opredeljevati.

Tvegal hudo nesrečo

S spletne strani Challeta Salleta je po raperskem sporu izginil nastop, načrtovan čez dva dni v priljubljenem ljubljanskem bazenu – na sobotnem nastopu na Vrhniki pa znova ni privabil množice.

Petrović je v minulih dneh svojim sledilcem spregovoril prek družbenih omrežij v posnetku, ki je nastal kar med njegovo nedeljsko vožnjo od Ljubljanske kotline proti Radencem. Početje je težko razumljivo v luči podatka, da je v preteklosti Challe Salle služil denar z nastopi na promocijskih dogodkih agencije za varnost prometa (AVP), denimo ob prvem šolskem dnevu na dogodku Varno v šolo. Ker se Petrović en teden ni odzval na naša vprašanja o snemanju objav za instagram med drvenjem po avtocesti, so to storili pri AVP.

Challe Salle snema videoposnetke kar med vožnjo. FOTO: Instagram

Na AVP opozarjajo, da tovrstno snemanje posnetkov, kakršno si privošči Petrović, ni varno: »Gledanje v kamero, ki snema med vožnjo, ni primerno za voznika. Vozniki s takšnim ravnanjem pogosto sami povzročajo zastoje v prometu, imajo daljši zavorni čas, ne zmorejo vzdrževati enakomerne hitrosti in pogosto brez nadzora menjajo vozni pas,« pojasnjujejo posledice uporabe mobilnega telefona med vožnjo.

Izdelke na zalogi so umaknili iz prodaje.

Resda je Petrović telefon odložil predse, ko se je snemal, toda: »Takšne okoliščine lahko kljub temu toliko ovirajo zbranost voznika, da lahko ta povzroči hudo prometno nesrečo,« pravijo pri AVP ter mladim (in drugim) polagajo na dušo: »Za volanom zato ne bodite zatopljeni v ekran, v prometu pa ne bodite na spletu.« Klici, sporočila, pregledovanje in objave na družbenih omrežjih naj počakajo, še dodajajo.