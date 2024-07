Dva tedna od izdaje pesmi Klepc laže se pevec Challe Salle oziroma Saša Petrović sooča z očitki o zapeljevanju mladoletnic, ki mu jih je v taisti pesmi serviral raper Zlatko. Javno je prva te očitke razkrila nekdanja pevka Petrovićeve spremljevalne skupine Ana Vida Resnik, ki je zoper Petrovića prejšnji mesec vložila tudi kazensko ovadbo na ljubljansko policijo. Ta je potrdila, da so prejeli eno prijavo za dogodek iz leta 2018. Še prekrški so zastarali Resnikova je povedala, da je dan po vložitvi prijave govorila s policisti, toda: »Bila sem obveščena, da to verjetno ne bo šlo daleč, ker je ...